Detido homem que instalou localizador GPS no carro da ex-mulher para a perseguir

Um homem de 58 anos foi detido em Vila Nova de Gaia, no Porto, por suspeitas de ameaçar de morte e perseguir a ex-mulher, instalando um localizador GPS no seu carro, anunciou esta sexta-feira a GNR.Em comunicado, esta força policial explicou que, na sequência de uma investigação pelo crime de violência doméstica, foi possível apurar que o suspeito perseguia a sua ex-mulher, de 48 anos, chegando a instalar um localizador GPS no seu automóvel."As perseguições eram constantes e acompanhadas de ameaças de morte", adiantou.Depois de duas buscas, uma à casa e outra ao carro do detido, os militares apreenderam duas pistolas, uma caçadeira, 121 munições de diversos calibres, um localizador GPS, uma máquina fotográfica com objetiva de longo alcance, um tablet e dois telemóveis.Presente ao Tribunal Judicial do Porto, o homem ficou sujeito a termo de identidade e residência, proibição de compra e detenção de armas de fogo ou quaisquer outros tipos de armas, proibição de contacto por qualquer meio e afastamento da residência e locais habitualmente frequentados pela vítima.