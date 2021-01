Homem pontapeia cão com violência à frente da polícia e acaba detido em Loures

Um homem de 66 anos foi detido por maus tratos a um animal de companhia em Frielas, Loures.Em causa está o atropelamento de um cão cuja trela ficou presa no veículo. O condutor do carro compareceu no local, junto da PSP cerca de meia hora depois e identificou-se como dono do animal.A seguir desferiu um pontapé violento na zona lombar do cão, enquanto este se encontrava sossegado e preso pela trela, inflingindo-lhe dor e sofrimento.A polícia deteve o agressor que será presente esta sexta-feita no Tribunal Judicial da Comarca de Loures.O cão foi recolhido pelos Serviços Municipais de Loures.