Detido homem que matou a cunhada por negócio falhado em Montemor-o-Velho

na sequência de uma discussão familiar. Na origem do desentendimento terá estado a compra de uma casa junto às restantes habitações e anexos dos vários agregados da mesma família.



Lígia Monteiro foi atingida com dois disparos, no pescoço e na cabeça, na terça-feira à noite.



Foi detido o homem que matou a cunhada por negócio falhado em Montemor-o-Velho.O suspeito doi detido por homicídio qualificado e detenção de arma proibida.O crime ocorreu no passado dia 20 de abril, na localidade de Montemor-o-Velho, e o homem colocou-se em fuga após ter matado a cunhadaO suspeito, de 27 anos, e com antecedentes criminais, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.