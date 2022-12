Detido homem que raptou filho de três anos em Santarém

O homem que raptou o filho, Michael, de três anos, no dia 22 de dezembro em Santarém foi detido esta sexta-feira. Estava combinado que se encontraria com a mãe da criança, pelas 15h00 do dia seguinte, para a devolver mas não chegou a aparecer. Cabe agora às autoridades, recolher este homem e o menino e leva-los para o tribunal de Santarém, onde se encontra a mãe à espera.O pai do menino foi buscá-lo à creche, prometendo entregar a criança no dia seguinte. Desde esse dia a mãe, Inês Marques, não viu mais o menino. Quando percebeu que o filho tinha sido raptado pelo pai, a mulher apresentou queixa à PSP. A mãe de Michael contou àque passou os últimos dias desesperada e sem respostas."O meu filho merece respeito. O pai do meu filho não me deixa estabelecer contacto com ele", contou.Pela tarde desta quinta-feira, depois de sete dias sem ver a criança, Inês Marques fez uma vídeochamada com o filho.A mãe tem a guarda da criança, enquanto que o pai apenas tem direito a estar 30 dias por ano com o menino. O casal separou-se quando Michael tinha menos de um ano de idade.O homem vai ser acusado pelo crime de subtração de menor que, por norma, na lei portuguesa corresponde a uma pena até dois anos de prisão.