Detido homem que raptou, violou e roubou jovem de 19 anos em Sintra

Suspeito de 36 anos foi identificado, localizado e detido pela Polícia Judiciária.

07:45

Um homem de 36 anos foi esta quarta-feira identificado, localizado e detido pela Polícia Judiciária por fortes indícios de ter raptado, violado e joubado uma jovem de 19 anos numa estação de cmboios em Sintra, anunciou a PJ em comunicado.

Os factos ocorreram no passado dia 6, ao início da tarde, quando o agressor abordou a vítima, uma jovem de 19 anos, num parque de estacionamento junto a uma estação de comboios da linha de Sintra e, sob ameaça de arma de fogo, a obrigou a entrar na sua viatura.



O agressor roubou o cartão multibanco da vítima, obrigou-a a revelar o código e levantou a totalidade do dinheiro existente na conta.

"Com a vítima no interior da viatura, com os olhos vendados e sob ameaça de arma de fogo, conduziu-a até um motel onde consumou a violação, num contexto de elevada intimidação e violência", descreve a Polícia Judiciária.

O suspeito tem antecedentes pela prática de crimes desta natureza e encontra-se em prisão preventiva, após interrogatório judicial.