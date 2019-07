Detido homem que se barricou em casa e disparou contra patrulha da GNR em Peso da Régua

A GNR deteve um homem que se barricou em casa e efetuou disparos contra os militares em Alvações do Tanha, concelho de Peso da Régua, disse esta terça-feira à agência Lusa fonte desta força policial.A fonte referiu que a patrulha do posto de Peso da Régua foi chamada pelas 23:00 de segunda-feira, depois de um popular ter alertado para um indivíduo que estava a danificar uma viatura na aldeia de Alvações do Tanha.Quando os militares chegaram ao local, o homem, segundo a GNR, "barricou-se em casa e efetuou disparos em direção à patrulha".De acordo com a fonte foi, por isso, necessário isolar o local, chamar reforços dos postos vizinhos e uma equipa de negociadores.A fonte disse que o homem "acabou por se entregar" e foi levado ao Hospital de Vila Real para tratamento de feridas que apresentava nas mãos e ser assistido na ala psiquiátrica.Depois de ter alta médica, o suspeito vai ser presente ao Tribunal de Peso da Régua para primeiro interrogatório judicial e aplicação de eventuais medidas de coação.A investigação do caso passou para a alçada da Polícia Judiciária (PJ) de Vila Real.