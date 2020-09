Detido homem que tentou matar a ex-mulher e o atual companheiro a tiro por vingança

Um homem, de 55 anos, tentou matar a ex-mulher e o atual companheiro desta por vingança em Furadouro, Condeixa-a-Nova. O suspeito foi detido esta quinta-feira pouco depois da ocorrência dos factos pela GNR de Condeixa.



Os crimes foram cometidos por vingança com recurso a uma arma de fogo.





O atual companheiro da ex-mulher do suspeito foi atingido na cabeça com gravidade sendo que, segundo o comunicado da PJ, o disparo só não se revelou fatal por mero acaso. A vítima conseguiu fugir do local e manteve-se escondida até ser socorrida.A mulher conseguiu agarrar-se ao agressor quando este apontou a arma contra si e, defendendo-se, conseguiu desviar os tiros que lhe eram destinados e fugir de seguida.O detido está em prisão preventiva.