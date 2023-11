Detido por tentar matar homem no exterior de um bar em Fátima

A Polícia Judiciária (PJ) deteve o suspeito de tentar matar um homem, com recurso a uma faca, no exterior de um bar na cidade de Fátima, na madrugada de sábado, foi esta segunda-feira anunciado.

Em comunicado, a PJ explica que, através do seu Departamento de Investigação Criminal de Leiria, "após comunicação ao serviço de piquete, relatando a prática de agressão com arma branca, ocorrida na madrugada de sábado, deteve fora de flagrante delito" o alegado autor, suspeito do crime de homicídio na forma tentada.

"Os factos ocorreram após uma prévia troca de agressões entre vítima e autor, num estabelecimento de diversão noturna em Fátima", adianta a PJ, referindo que, após as agressões, o suspeito "dirigiu-se à sua residência, situada nas imediações, recolheu uma faca e regressou para o mesmo local".

No exterior do estabelecimento comercial, o homem "retomou o confronto, tendo desferido um golpe profundo na zona torácica da vítima", esclarece.

Segundo a PJ, "só a pronta intervenção dos serviços de assistência médica impediram que a lesão infligida não tivesse provocado a morte da vítima".

As diligências realizadas de imediato pela PJ contaram com a colaboração da Guarda Nacional Republicana de Fátima, permitindo "a apreensão da arma utilizada na agressão, a localização do suspeito e consequente detenção do mesmo".

O suspeito, de 39 anos, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial, acrescenta a PJ.

Fonte da PJ disse à agência Lusa que vítima e arguido, este estrangeiro, eram conhecidos, havendo entre ambos um "histórico de conflitualidade".

"Foi no bar que começaram as agressões, mas a agressão à facada ocorreu no exterior do estabelecimento", declarou esta fonte da Judiciária, adiantando que "alguém recolheu a arma e entregou no bar".