Detido homem que tentou matar vizinho com uma pá em Anadia

A PJ deteve um homem de 40 anos de idade suspeito de ter tentado matar o vizinho com recurso a uma pá em Vilarinho do Bairro, Anadia.

De acordo com comunicado da PJ, os crimes aconteceram a 19 de junho. A vítima "vizinho do suspeito, foi agredida por várias vezes com uma pá de obras, tendo as agressões provocado múltiplas fraturas e elevada perda de sangue", informam as autoridades.

O suspeito, que já tem cadastro por crimes violentos, tendo sido condenado por mais de uma vez em penas de internamento, terá agido num quadro de desequilíbrio psiquíco.

Presente a primeiro interrogatório judicial, o homem ficou sujeito à medida de coação de internamento preventivo em Hospital psiquiátrico de estabelecimento prisional. O suspeito está internado no Serviço de Psiquiatria do Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra desde a altura do crime.