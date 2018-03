Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detido homem que trabalha na PJ por agressão a agente da PSP

Técnico vai ser presente a interrogatório judicial esta segunda-feira.

Por Lusa | 08:20

Um técnico que trabalha como especialista na Polícia Judiciária foi detido no sábado à noite no concelho de Vila Franca de Xira, Lisboa, após ter agredido um agente da PSP, informou este domingo o Comando Metropolitano de Lisboa (COMETLIS).



"Um agente foi chamado a uma superfície comercial na Póvoa de Santa Iria onde estava um homem retido por furto. Quando o nosso agente se dirigiu àquele, o mesmo partiu para a agressão, pelo que foi manietado", disse à agência Lusa fonte do COMETLIS.



Segundo a mesma fonte, "o agente sofreu ligeiras escoriações, mas não chegou a receber tratamento hospitalar".



"O agressor apresentava uma carteira profissional em tudo idêntica à dos inspetores da PJ e veio a constatar-se que o mesmo é técnico neste órgão de polícia criminal", referiu.



O detido é suspeito dos crimes de furto, coação e resistência sob funcionário e usurpação de funções, e vai ser presente a primeiro interrogatório judicial na segunda-feira.