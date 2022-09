Detido homem que transportou no organismo 12 mil doses individuais de cocaína desde a América do Sul até Lisboa

Dois homens, de nacionalidade estrangeira foram detidos, suspeitos da prática do crime de tráfico de droga. Um dos homens transportou desde a América do Sul até Lisboa, dentro do organismo, cerca de 12 mil doses de cocaína.Segundo comunicado emitido esta quinta-feira pela Polícia Judiciária (PJ), os suspeitos têm 22 e 40 anos, são ambos de nacionalidade estrangeira e estão indiciados pelo crime de tráfico de drogas.

"Esta ação permitiu a apreensão de considerável quantidade de cocaína, que um dos suspeitos transportou, desde um país da América do Sul para Lisboa, no interior do organismo com o propósito de proceder à sua posterior entrega ao outro detido. Caso chegasse aos circuitos ilícitos de distribuição, a cocaína apreendida seria suficiente para a composição de pelo menos 12000 (doze mil) doses individuais", refere a nota.

Os suspeitos já foram presentes a primeiro interrogatório e estão agora em prisão preventiva.A PJ continua a investigar o caso.