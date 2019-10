Detido homem que usou arma de fogo para disparar contra seguranças de discoteca

Um homem de 22 anos foi detido por ser o autor de disparos com arma de fogo contra seguranças de uma discoteca, em Coimbra."O indivíduo agora detido terá sido o autor de disparos com arma de fogo contra seguranças de um estabelecimento de diversão noturna em Coimbra, por lhe terem vedado a entrada nesse espaço, colocando-se de seguida em fuga", pode ler-se num comunicado da PJ."Foi encontrada e apreendida a pistola utilizada na prática do crime, que se confirmou tratar-se de uma arma de fogo transformada, apta a disparar munições de calibre 6,35 mm", também revela a PJ em comunicado.