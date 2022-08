Um carro patrulha da PSP de Espinho foi vandalizada, esta madrugada de quarta-feira, por um homem com cerca de 40 anos, durante uma diligência.A PSP foi chamada, cerca das 05h00, para uma ocorrência relacionada com desacatos no bairro social de Paramos. Quando a patrulha chegou ao local, foi atacada pelo suspeito.O homem foi detido e deverá ser presente, esta quinta-feira, a um juiz de instrução criminal do tribunal de Santa Maria da Feira.