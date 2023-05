Detido homem suspeito de abusar sexualmente da enteada durante visitas a instituição em Beja

A Polícia Judiciária deteve um homem de 35 anos suspeito de abusar sexualmente da enteada, agora com 13 anos, em Beja.Os crimes aconteceram em 2021 até ao mês de maio deste ano "em contexto de visitas da progenitora e companheiro à criança, encontrando-se esta institucionalizada ao abrigo de medida de promoção e proteção em fundação do concelho de Beja", informa a PJ em comunicado.Durante as visitas, o homem criava situações para ficar sozinho com a criança, aproveitando esses momentos para cometer os abusos.

"Na sequência da investigação desencadeada, foi possível a recolha de vários elementos de prova, nomeadamente relatos de agressões sexuais perpetradas pelo suspeito, companheiro da mãe da menor", acrescenta a autoridade.

O detido vai ser presente às autoridades para interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.