Detido homem suspeito de atear fogo em Moura

GNR apanhou o sujeito em flagrante delito.

A GNR deteve esta quinta-feira, em flagrante delito, um homem de 43 anos que estava a atear fogo junto à berma de uma estrada no concelho de Moura, distrito de Beja, anunciou a força de segurança.



O suspeito do crime de incêndio florestal foi detido esta quinta-feira de madrugada e vai ser presente ao Tribunal Judicial de Moura para primeiro interrogatório judicial e eventual aplicação de medidas de coação, refere a GNR, num comunicado enviado à agência Lusa.



Na sequência de vários focos de incêndio ocorridos no concelho de Moura, a GNR desenvolveu várias diligências de investigação, que levaram à detenção do homem, em flagrante delito, quando ateava fogo junto à berma de uma estrada, tendo na sua posse dois isqueiros, os quais foram apreendidos, explica a força de segurança.



O incêndio provocado pelo suspeito foi extinto pelos Bombeiros Voluntários de Moura, refere a GNR.