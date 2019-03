Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detido homem suspeito de roubo com arma em Montalegre

Homem, de 42 anos, sem ocupação laboral, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial.

15:44

A Polícia Judiciária (PJ) deteve esta quarta-feira um homem "fortemente indiciado" de ter roubado com uma arma três pessoas na vila de Montalegre, distrito de Vila Real, anunciou esta força policial.



Em comunicado, a PJ referiu que os factos aconteceram a 25 de março de 2018, por volta das 18h30, numa casa onde o arguido, na posse de uma arma, se apropriou de uma bolsa contendo documentos pessoais e cerca de 1.500 euros pertença das vítimas, um homem e duas mulheres, entre os 60 e 86 anos.



O detido, de 42 anos, sem ocupação laboral, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.



Esta operação da PJ, através da Unidade Local de Investigação Criminal de Vila Real, contou com a colaboração da Guarda Nacional Republicana (GNR) de Vieira do Minho.