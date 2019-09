Detido homem suspeito de tentar matar o irmão com espingarda em Fafe

Um homem, suspeito de ter tentado matar o irmão com uma espingarda caçadeira, em Fafe, foi detido pela Polícia Judiciária, do Departamento de Investigação Criminal de Braga



O homem, de 45 anos de idade, é suspeito de na sequência de uma altercação, por motivos fúteis, com um irmão, se ter munido de uma espingarda caçadeira que se encontrava municiada, e ter efetuado "um disparo contra esse familiar, ao mesmo tempo que verbalizou a intenção de lhe provocar a morte".





A ocorrência teve lugar cerca das 23h20 de 13 de setembro de 2019

"O arguido só não consumou o ato pela rápida reação do irmão", revela o comunicado da PJ. "Após o disparo, o arguido colocou-se em fuga, vindo a ser intercetado e detido, por elementos desta Polícia, fora de flagrante delito, cerca das 23h00 do dia 14 de setembro. Na altura foram ainda apreendidas na posse do arguido a arma utilizada para o disparo e outras armas caçadeiras, todas em situação ilegal", conclui.

O detido vai ser presente esta segunda-feira às autoridades judiciárias competentes, para primeiro interrogatório de arguido detido e aplicação de medidas de coação.