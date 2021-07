Detido homem suspeito de tráfico de estupefacientes em Gaia

Um homem, de 25 anos, foi detido por uma equipa de Intervenção Rápida da divisão policial da PSP de Gaia, pela suspeita do crime de tráfico de estupefacientes.A detenção ocorreu esta madrugada de sexta-feira, cerca das 03h30, durante uma operação de fiscalização rodoviária na Alameda Serra do Pilar, em Gaia.A PSP apreendeu, na posse do detido, haxixe, liamba e um produto que se suspeita ser cocaína. A autoridade apreendeu ainda 500 euros em dinheiro.O homem é presente, durante esta sexta-feira, a um juiz de instrução criminal do tribunal do Porto para ser ouvido em sede de primeiro interrogatório judicial. No final, serão conhecidas as medidas de coacção.