Detido homem suspeito de violar idosa de 90 anos em Évora

A Polícia Judiciária deteve um homem, de 59 anos, por violar uma mulher de 90 anos, na sua prórpia casa, em Évora.

"Os factos ocorreram no passado mês de outubro, no distrito de Portalegre, quando o agressor, conhecido da vítima, se introduziu na sua habitação", avançam as autoridades em comunicado.

Segundo a PJ, o homem, "aproveitando-se das vulnerabilidades" da mulher, de 90 anos, "em razão da idade e de se encontrar sozinha", constrangeu-a "a práticas de índole sexual".

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial, no qual será sujeito à aplicação de medidas de coação processual adequadas.