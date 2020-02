Detido homem suspeito de violar jovem deficiente no Porto

A Polícia da Judiciária (PJ) deteve um homem suspeito de violar em dezembro uma jovem num edifício em construção, na cidade do Porto, o qual já tinha cumprido penas de prisão por "crimes violentos", anunciou aquela força esta sexta-feira.

"No dia 23 de dezembro de 2019, o arguido, trabalhador de construção civil, atraiu uma jovem de 18 anos e com evidente atraso cognitivo, moradora numa habitação vizinha à referida obra, onde a terá violado. Para conseguir os seus intentos, face à resistência da vítima, usou de violência física, subjugando a jovem que nada pôde fazer para evitar a consumação do crime", relata a PJ, em comunicado.

O detido, "de 47 anos, empregado da construção civil, já tinha cumprido penas de prisão por crimes violentos" e encontrava-se em liberdade desde abril de 2017, acrescenta a nota da PJ.

O homem, que está indiciado pelo crime de violação, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial perante um juiz de instrução criminal para aplicação das medidas de coação.