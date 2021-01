Detido homem suspeito de violar neta "centenas de vezes" em Lisboa. Menina estava aos seus cuidados

Um homem de 50 anos foi detido por suspeita de violar a própria neta centenas de vezes em Lisboa.



De acordo com a Polícia Judiciária da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, os crimes ocorreram entre 2018 e 2021 contra a neta do detido, atualmente com 9 anos.







De acordo com um comunicado das autoridade, a denúncia partiu do seio familiar, tendo sido expostas mais tentativas semelhantes contra outra jovem.



O detido, desempregado, tem já antecedentes criminais por tráfico de droga e crimes contra a propriedade. Ficou em prisão preventiva após primeiro interrogatório judicial.