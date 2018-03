Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detido homem suspeito de violência doméstica na Batalha

Crime foi cometido na via pública.

Por Lusa | 12:23

A GNR deteve um homem suspeito da prática de um crime de violência doméstica sobre a sua companheira na via pública, na Batalha, distrito de Leiria, anunciou esta quinta-feira a Procuradoria da Comarca de Leiria.



Segundo informação disponível no sítio na Internet da Procuradoria, pelas 23h30 de terça-feira "o arguido encetou uma discussão com a sua companheira, com quem reside há cerca de três anos, tendo injuriado a mesma".



"De seguida, desferiu-lhe um murro, atingindo-a no olho do lado direito e apertou-lhe com violência o pescoço, sufocando-a, ao mesmo tempo" que a ameaçava de morte, adianta o Ministério Público (MP).



O MP refere que "devido a esta conduta a ofendida perdeu os sentidos, caindo no chão e batendo com a cabeça", tendo o arguido, em "ato imediato", colocado a sua viatura a trabalhar "visando ir em direção ao local onde a ofendida se encontrava prostrada no chão".



"Neste contexto, uma amiga do casal colocou-se de pé entre o veículo e a ofendida", explica o MP, esclarecendo que o arguido tornou a dirigir-se à vítima, que agrediu com "murros e bofetadas na cabeça", tendo só terminado devido à intervenção de militares da GNR.



Presente a primeiro interrogatório judicial, o juiz de instrução criminal determinou que o arguido aguardasse julgamento em liberdade, condicionada ao termo de identidade e residência, e proibição de contactar por qualquer meio com a vítima e de "frequentar e/ou permanecer em qualquer espaço em que a mesma se encontre, incluindo a sua residência".



Fonte da GNR adiantou que arguido e vítima têm idades entre os 45 e 50 anos.