Detido suspeito de esfaquear dois homens na A8

Um homem de 44 anos foi detido pela prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada, esta segunda-feira, no concelho do Bombarral.

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria e com a colaboração da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da Polícia Judiciária, deteve o técnico de telecomunicações, depois do ataque a dois homens, este sábado, na zona da portagem do Bombarral, na Autoestrada - A8.



Uma das vítimas sofreu ferimentos graves na caixa torácica, após ter sido atingido com uma marma branca de tipo militar.



O detido vai ser presente às autoridades judiciárias competentes para interrogatório, e respetivas medidas de coação.