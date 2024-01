Detido jovem de 17 anos suspeito de roubar com arma de fogo estafetas no Porto

Um jovem de 17 anos foi detido pela Polícia Judiciária por suspeita de, entre 11 de abril e 5 de maio de 2023, ter roubado vários estafetas de uma plataforma de entregas ao domicílio, adiantou esta quarta-feira esta força policial.

Em comunicado, a PJ referiu que o detido, com outros três jovens de 16 anos considerados inimputáveis criminalmente devido à idade, contactavam a plataforma e pediam que as encomendas fossem entregues em diversas moradas na freguesia de Campanhã e, assim que os estafetas se aproximavam, abordavam-nos e roubavam-nos com recurso a arma de fogo.

"A empresa e os estafetas, após reiterados episódios de assaltos deste grupo e de um outro desmantelado pela PJ em outubro de 2023, passaram inclusive a recusar fazer entregas em determinadas ruas da zona oriental do Porto", revelou.

O jovem está indiciado pela coautoria de "pelo menos" três crimes de roubo agravado, um deles na forma tentada, sublinhou a PJ.

O detido, com referências policiais por crimes contra a propriedade, foi presente a primeiro interrogatório ficando sujeito a apresentações periódicas no posto policial da residência.