Detido jovem de 19 anos que usou faca de cozinha para assassinar rival em Almada

Um jovem de 19 anos foi detido pela Polícia Judiciária, por ter morto à facada Cristiano, de 18 anos, conhecido pela alcunha de ‘moldavo’ por ser filho de imigrantes daquele país da Europa de Leste, em janeiro do ano passado. Estavam os dois com amigos e cruzaram-se na paragem do Metro Sul do Tejo (MST) da rotunda Centro-Sul, em Almada. As divergências antigas entre os jovens não demoraram a vir ao de cima. Cristiano apercebeu-se de que ia ser esfaqueado, tentou defender-se ao pegar numa pedra, mas levou a primeira facada.

O 'Lima' vai ser presente a primeiro interrogatório, para aplicação das medidas de coação.