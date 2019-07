Detido em flagrante jovem de 22 anos suspeito de abuso sexual de crianças em Gaia

A Polícia Judiciária (PJ) deteve na quarta-feira um suspeito de abuso sexual de crianças e pornografia de menores em Oliveira do Douro, concelho de Vila Nova de Gaia, indicou esta quinta-feira aquela força policial.Em comunicado, a PJ indica que, através da Diretoria do Norte, identificou e deteve um homem de 22 anos pela presumível autoria de crimes ocorridos desde janeiro até ao presente."No dia 17 de julho [quarta-feira], autor e menor foram localizados no interior de viatura, estacionada em local isolado, sem iluminação e associado a práticas de cariz sexual", indica a nota.A PJ frisa ainda que nas diligências subsequentes foi constatada "a existência de factualidade criminal relacionada com abusos sexuais de crianças e de pornografia de menores".O homem, residente em Gaia, no distrito do Porto, será presente a primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas