Detido jovem de 26 anos por assalto à mão armada a estabelecimento comercial em Lisboa

Um jovem de 26 anos foi detido, esta quarta-feira, por ter assaltado à mão armada um estabelecimento comercial em Lisboa.O assalto aconteceu no passado mês de outubro. Segundo o comunicado da PJ, o suspeito agiu com a ajuda de um cúmplice - que ainda está por identificar. Os dois homens entraram num estabelecimento comercial e exibiram armas de fogo, apropriando-se do dinheiro da caixa registadora.Um funcionário foi neutralizado e intimidado durante o assalto. As autoridades apreenderam uma réplica de uma arma de fogo. O detido já tem cadastro.