Detido jovem suspeito de violar e assaltar rapaz de 15 anos em Lisboa

Suspeito ficou em prisão preventiva.

13:52

Um jovem de 21 anos foi detido em Lisboa pela Polícia Judiciária (PJ) por fortes indícios da prática de crimes de rapto, coação sexual e roubo.



A vítima é um jovem, de 15 anos, tendo os factos ocorrido no passado dia 31 de janeiro.

O agressor abordou a vítima, na via pública, e, sob ameaça de agressões físicas e de atiçar o cão com que se fazia acompanhar, obrigou a mesma a deslocar-se até umas instalações fabris devolutas, onde praticou "ato sexual de relevo sobre a mesma, tendo-lhe, ainda, roubado dinheiro e o telemóvel".

As diligências realizadas pela PJ, com a colaboração de elementos da Esquadra da PSP de Telheiras, permitiram a localização e detenção do presumível autor, o qual foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo ficado sujeito à medida de coação de prisão preventiva.