Detido jovem que matou outro em festival no Estádio do Restelo

Um jovem, de 18 anos, foi detido por suspeitas de matar outro de 19 anos, durante o festival de música ‘Afrohouse’, no Estádio do Restelo, em Lisboa, na madrugada de 1 de agosto.



O detido é ainda suspeito de da prática de homicídio qualificado na forma tentada contra um outro jovem de 19 anos, de nacionalidade estrangeira. Os crimes terão sido cometidos com uso de uma arma branca.

"Na sequência de confrontos físicos ocorridos já no final do evento, vieram a ocorrer agressões entre membros afetos a grupos de jovens, das quais resultaram esfaqueamentos muito graves nas vítimas, um deles fatal para uma das delas", revela a Polícia Judiciária em comunicado.

A medida de coação aplicada foi a de prisão preventiva.