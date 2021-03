Detido jovem suspeito de matar rival em Sintra com ajuda de cinco familiares

A Polícia Judiciária, em colaboração com a PSP de Évora, localizou, identificou e deteve um jovem de 25 anos suspeito de matar, em conjunto com outros cinco familiares um homem de 49 anos em Sintra.Os factos remontam a 1 de novembro de 2020, quando o detido e os restantes arguidos atingiram mortalmente a tiro um homem com quem mantinham uma relação conflituosa.Os suspeitos colocaram-se em fuga e realojaram-se em diferentes zonas de Portugal e em Espanha.Os restantes suspeitos tinham sido já detidos, na semana passada, numa operação policial conjunta dos agentes portugueses com as autoridades da cidade espanhola de Sevilha, na qual foram cumpridos três mandados de detenção europeus. Dois dos familiares foram localizados em Águeda.O detido, que se encontrava a viver na cidade de Évora , utilizava uma identidade falsa para evitar a detenção. Ficou em prisão preventiva.