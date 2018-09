Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detido no Aeroporto de Lisboa depois de entregar cocaína que transportava

Homem foi assistido clinicamente, acabando por expelir um total de 72 bolotas de cocaína.

A PSP deteve no Aeroporto de Lisboa um homem de 29 anos que por sua iniciativa entregou à polícia várias bolotas de cocaína que tinha transportado no organismo, disse esta segunda-feira à Lusa fonte policial.



Segundo a mesma fonte, a detenção ocorreu no sábado, cerca das 21h00, quando o homem, por iniciativa própria, se dirigiu à PSP presente no Aeroporto Humberto Delgado e entregou várias bolotas de cocaína que tinha transportado no organismo, manifestando-se arrependido.



O homem foi então detido e assistido clinicamente, acabando por expelir um total de 72 bolotas de cocaína, quantidade suficiente para mais de cinco mil doses.



Presente a primeiro interrogatório judicial, foi sujeito à medida de coação de prisão preventiva.



O homem, detido por tráfico internacional de estupefaciente, viajava com origem no Brasil e tinha como destino a Holanda.