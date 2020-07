Detido no Algarve a tentar levar 2,8 toneladas de droga em camião para Espanha

A PJ deteve um homem, de nacionalidade estrangeira, suspeito do crime de tráfico de estupefacientes. Em comunicado, a PJ informa que o homem, de 32 anos, foi detido no decorrer de uma operação de fiscalização de trânsito feita na A22, na zona de Monte Gordo, quando seguia num veículo pesado de transporte de mercadorias com matrícula estrangeira, com destino a Espanha.

Segundo as autoridades, o suspeito estaria a tentar passar a fronteira transportando quase três toneladas de haxixe (81 fardos, num total de 2835 kg) escondidas num compartimento falso do camião.

A PJ efetuou a detenção no passado dia 23 de junho, numa operação que contou também com a Brigada de Trânsito da GNR de Albufeira. Para além da droga, foi apreendido o veículo e a galera de transporte.

O suspeito foi presente a primeiro interrogatório judicial e ficou em prisão preventiva, enquanto a PJ continua as investigações ao caso.