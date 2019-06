Detido no Algarve homem procurado pela Interpol por abuso sexual de criança

A Polícia Judiciária (PJ) de Portimão anunciou esta quinta-feira a detenção, no Algarve, de um homem procurado pelas autoridades russas, através da Interpol, para cumprir pena por abuso sexual de menores.Em comunicado, a PJ adianta que o homem, de ascendência italana e russa, foi detido na zona de Armação de Pêra, no concelho de Silves, "no âmbito de um pedido internacional de detenção provisória com vista à extradição".Sobre o empresário, de 52 anos, pendia um mandado de detenção internacional pela prática de crimes de abuso sexual de criança, acrescenta aquela polícia.O Departamento de Investigação Criminal (DIC) de Portimão foi apoiado nesta operação pela Unidade de Cooperação Internacional.O detido vai agora ser presente ao Tribunal da Relação de Évora para eventual extradição.