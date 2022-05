Detido no Hospital Beatriz Ângelo depois de esfaquear mulher

Um homem de 37 anos ficou em prisão preventiva depois de ter sido detido na passada sexta-feira no Hospital Beatriz Ângelo, em Lisboa, pela suspeita do crime de violência doméstica com recurso a arma branca.



De acordo com a Polícia de Segurança Pública (PSP), o suspeito estava "juntamente com a vítima que se encontrava a ser assistida pelos meios de emergência médica e apresentava ferimentos na zona abdominal resultantes de um golpe com arma branca".



Após busca à viatura do suspeito foi localizada a arma branca utilizada na agressão tendo a mesma sido apreendida, informou aquela força policial esta quarta-feira.