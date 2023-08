Detido operador turístico de 66 anos por roubar malas no Aeroporto de Lisboa

Foi detido um operador turístico de 66 anos por roubar malas no Aeroporto de Lisboa, esta terça-feira.O último lesado informou que regressou de uma viagem, tendo saído para o átrio das chegadas e ficado a conversar com pessoas da sua família. Quando se preparava para abandonar o aeroporto, com destino à sua residência, verificou que haviam furtado a sua mala.A PSP identificou o suspeito, de 66 anos, já conhecido por esta autoridade por ser operador turístico e habitualmente exercer a sua atividade profissional, no Aeroporto de Lisboa, tendo já sido identificado, por ter praticado ilícito similar.Após confrontado com o furto, esclareceu que, conforme é rotineiro, deslocou-se a este aeroporto, com vista a transportar um cliente. Observou uma bagagem, recolheu-a, e levou para a sua residência local, onde a detinha guardada. Prontamente se predispôs proceder à entrega da mesma.Os bens apreendidos foram entregues ao seu legítimo proprietário.