Detido pai que agrediu violentamente filho de 13 anos. Menino está à guarda da tia

O pai que agrediu violentamente o menino de 13 anos, no concelho de Tavira, Foi detido ao fim do dia de quarta-feira pela GNR, que deu cumprimento a mandados de detenção fora de flagrante delito emitidos pelo Tribunal.



Segundo o CM apurou, o indivíduo, de cerca de 40 anos, terá sido detido na habitação, pelo crime de violência doméstica, e não ofereceu qualquer resistência.





No mesmo dia o Tribunal deu ordem para que o menino fosse entregue à guarda da tia que denunciou a situação, no sábado, depois de a criança lhe ter contado as agressões de que tinha sido vítima.A criança foi em seguida internada no Centro Hospitalar Universitário do Algarve, em Faro, onde permaneceu até à decisão das autoridades judiciais.