Detido pai que violava filhas e agredia a mulher em Vila Nova de Famalicão

Um homem de 44 anos foi detido, esta terça-feira, por violar as duas filhas e agredir a mulher em Vila Nova de Famalicão. O suspeito é acusado de inúmeros crimes de abuso sexual de crianças, abuso sexual de menores dependentes, violação e violência doméstica.



As vítimas, que viviam na mesma casa que o agressor, são as filhas de 21 e 13 anos e a esposa, de 39.





Segundo o comunicado da PJ, os abusos sexuais com a filha mais velha começaram quando esta tinha 13 anos e continuaram até ao presente. A jovem, agora com 21 anos, era abusada em casa mas também em outros locais.A filha mais nova começou a ser abusada pelo pai "em meados do passado mês de junho, no interior da habitação da família". O homem impôs "no seio familiar um clima de medo e insegurança constantes, que passavam por infligir maus tratos físicos e psíquicos às vítimas, e pelo permanente controlo das suas movimentações e vivência em sociedade".