Detido pastor suspeito de atear fogo em Castro Daire

Um pastor de 58 anos é suspeito de ter ateado um incêndio numa área florestal de Castro Daire, em maio, anunciou esta quinta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

"O incêndio, ocorrido no dia 21 de maio de 2021, pela 15:38, consumiu cerca de cinco hectares de área de mancha florestal, constituída, maioritariamente, por mato e pinheiro bravo disperso", refere a PJ, em comunicado.

Segunda esta polícia, "o incêndio colocou em perigo uma vasta mancha florestal" e também habitações "de valor consideravelmente elevado".

A detenção do pastor foi feita pela PJ, através do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, com a colaboração do Grupo de Trabalho para a Redução de Ignições.

O detido vai ser submetido a interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.