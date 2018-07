Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detido pedófilo que aliciou menina no Facebook e abusou dela nos Açores

Polícia Judiciária deixou alerta para os perigos do uso indevido das redes sociais, por parte de crianças e jovens.

11:32

Um homem de 26 anos, já com antecedentes policiais, atraiu uma menina de 13 através de mensagens privadas na rede social Facebook e abusou sexualmente da vítima, nos Açores.



O predador foi detido pela PJ de Ponta Delgada.



De acordo com a Polícia, os abusos foram cometidos no concelho da Ribeira Grande, no início do mês. A abordagem inicial do abusador também foi pelo Facebook. O homem não tem emprego.



"A PJ alerta para os perigos do uso indevido das redes sociais, por parte de crianças e jovens, e para a necessidade de adequada monitorização", refere.