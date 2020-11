Um homem, de 33 anos, foi detido pela GNR de Albufeira, em flagrante, pelo crime de violência doméstica.A detenção ocorreu quarta-feira, após uma denúncia. Quando a GNR chegou ao local, deparou-se com o suspeito "a ameaçar e agredir física e verbalmente a vítima, sua mulher de 30 anos", revelou esta sexta-feira fonte do Comando de Faro da GNR. A vítima teve de receber tratamento médico.O tribunal proibiu o detido de contactar com a mulher.