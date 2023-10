Um menor de 16 anos foi detido pela Polícia Judiciária de Vila Real por ter esfaqueado três jovens durante uma rixa, em Chaves.





Os desacatos aconteceram na madrugada de 9 de setembro, quando dois grupos de jovens se envolveram numa rixa em Outeiro Seco. Durante o concerto do último dia da festa em honra da Nossa Senhora da Azinheira, os dois grupos de jovens acabaram por se envolver em confrontos. O agora detido esfaqueou três jovens rivais, todos do sexo masculino e com idades compreendidas entre os 18 e os 25 anos, provocando lesões graves numa das vítimas.