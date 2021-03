Marcou encontrou com uma mulher que já conhecia, junto à marina da Póvoa de Varzim, em março do ano passado, em pleno confinamento.







Um servente da construção civil, de 28 anos, foi detido pela PJ do Porto por ter participado num assalto armado, em que a vítima foi atraída para uma cilada sexual.Marcou encontrou com uma mulher que já conhecia, junto à marina da Póvoa de Varzim, em março do ano passado, em pleno confinamento.

Sob ameaça de armas de fogo, a vítima foi forçada a fazer levantamentos em duas caixas multibanco e a transferir dinheiro por MBway, num total de 630 euros.



O grupo fugiu ainda com o casaco, o telemóvel e os óculos de sol da vítima que foram, terça-feira, recuperados em casa do arguido pela PJ do Porto.



O assaltante foi esta quarta-feira presente a tribunal para interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação. Em novembro, a PJ do Porto já tinha detido outro cúmplice, que ficou em preventiva.