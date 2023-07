Detido pela PSP por espancar dois homens em seis meses em Braga

O despacho de indiciação indica que se aproximou da vítima e perguntou-lhe se era brasileira. Depois agrediu-a com murros na cabeça de forma violenta. Saulo ainda caiu ao chão e foi espancado a pontapé.







Fábio Lemos foi detido pela PSP na quarta-feira pelas agressões contra o brasileiro Saulo Jucá, ocorridas num café de Braga, a 10 de junho.O despacho de indiciação indica que se aproximou da vítima e perguntou-lhe se era brasileira. Depois agrediu-a com murros na cabeça de forma violenta. Saulo ainda caiu ao chão e foi espancado a pontapé.

Fábio está ainda indiciado por outra agressão com uma chave de fendas a um homem, em janeiro deste ano, que estava com a filha e a companheira no carro. Neste crime contou com a ajuda de ‘Gil Ranger’, também detido.