Detido por abusar sexualmente de sobrinhas da namorada

Entre 2015 e 2017, o funcionário de uma loja de chaves abusou sexualmente, por diversas vezes, de duas meninas, sobrinhas da namorada, numa casa em Setúbal.Os abusos começaram quando as crianças tinham apenas 6 e 9 anos, mas só há poucos meses é que os ataques sexuais foram conhecidos. A vítima mais velha acabou por contar a uma familiar, que depois alertou as autoridades policiais. O homem foi detido na terça-feira pela Polícia Judiciária de Setúbal. A investigação começou há uns meses depois da denúncia da criança.O agora detido começou a viver com a tia das vítimas, na mesma residência onde viviam a irmã e sobrinhas desta. E era quando se apanhava sozinho com as duas meninas que cometia os crimes.A relação de namoro acabou entretanto e o homem saiu de casa, mas foi agora detido por inspetores da Polícia Judiciária, munidos de mandado de detenção, fora de flagrante delito. O suspeito não tem antecedentes criminais.