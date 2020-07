Detido por abusar sexualmente de vizinha de 11 anos em Matosinhos. Pagava silêncio com dinheiro e guloseimas

Foi detido esta terça-feira um homem suspeito de ter abusado sexualmente da vizinha de 11 anos ao longo de seis anos em Matosinhos.



O suspeito aproveitava-se do facto de ser vizinho e amigo da família da vítima para se aproximar da menor e com ela estar em "diversos locais".





De acordo com comunicado da Polícia Judiciária, o arguido, tendo conhecimento das fragilidades económicas, da família da vítima, comprava o seu silêncio e aliciava-a a práticas de cariz sexual com dinheiro, guloseimas e outros bens de consumo.Os crimes do arguido foram expostos quando o detido e a vítima foram apanhados sozinhos num parque infantil próximo das suas casas, pelos pais de uma amiga, em atos de natureza sexual.

O detido, com 62 anos de idade, aposentado, sem antecedentes criminais, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.