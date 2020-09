Detido por agredir a mulher em Mafra

Um homem de 35 anos foi detido pela GNR, na passada quinta-feira, pelo crime de violência doméstica, no concelho de Mafra. O suspeito, sem antecedentes criminais, foi denunciado por agredir física e verbalmente a sua mulher, de 30 anos, na presença da filha menor de idade do casal.



Segundo adiantou ao CM fonte policial, a denúncia terá sido feita no início deste mês. O caso foi investigado e resultou na emissão de um mandado de detenção, cumprido pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas da GNR de Lisboa. O homem ficou em prisão preventiva depois de ter sido presente a um juiz do tribunal de Sintra.



