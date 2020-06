Detido por agredir mulher e lançar fogo a casa no Fundão

Um homem de 42 anos foi detido pela PJ, através do Departamento de Investigação Criminal da Guarda e com a colaboração da GNR do Fundão, pelos crimes de violência doméstica e incêndio urbano na localidade de Atalaia do Campo, no Fundão.

Em comunicado a PJ explica que os crimes ocorreram a 24 e 25 de junho. A mulher, companheira do detido, e os filhos desta foram vítimas de agressões na sequência de uma discussão, algo que era recorrente al longo dos últimos 4 anos.

O alarido chamou a atenção de moradores, que acorreram em socorro das vítimas. Foi então que o homem expulsou mulher e filhos de casa, pegando depois fogo á habitação.

O detido, trabalhador rural de profissão, foi presente a primeiro interrogatório judicial e ficou sujeito à medida de coação de prisão preventiva.