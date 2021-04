Detido por ameaçar de morte mulher com quem era casado há 22 anos

Um homem, de 46 anos, foi detido, em Santo Tirso, por violência doméstica.



A detenção aconteceu no âmbito de uma investigação do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Especificas do Porto, esta terça-feira.





Na ação, os militares apuraram que o suspeito - consumidor de bebidas alcoólicas - injuriou e ameaçou a vítima, de 47 anos, com quem estava casado há 22 anos.Segundo a GNR, num dos episódios, o agressor terá ameaçado que iria incendiar o carro da vítima e passou a persegui-la de forma constante.Foi detido e presente a primeiro interrogatório no Tribunal de Instrução Criminal de Matosinhos. Ficou proibido de contactar a vítima por qualquer meio ou forma, proibido de se aproximar dos locais habitualmente frequentados pela vítima, num raio de 500 metros e controlado por pulseira eletrónica.