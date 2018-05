Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detido por ameaças e agressões à mãe

Mulher, de 68 anos, que residia com o filho, “vivia num estado de constante sobressalto”, em Portimão.

Por Tiago Griff | 01:30

Um homem de 42 anos foi detido pela PSP de Portimão por casos recorrentes de violência doméstica contra a mãe, de 68 anos, com quem ainda residia.



Na altura da detenção - que foi feita em cumprimento de mandado de detenção -, fechou-se no quarto da habitação e ameaçou matar-se com uma faca, mas acabou por ser demovido pelos polícias. Vai agora ficar a aguardar julgamento na prisão.



O cumprimento do mandado de detenção, emitido na sexta- -feira, foi levado a cabo durante essa noite, depois de o caso já estar a ser investigado pelo Ministério Público de Portimão há alguns meses.



Segundo o CM apurou junto das autoridades, já havia um historial de agressões - algumas vezes violentas - e ameaças recorrentes por parte do suspeito, sendo que a mãe "vivia em constante sobressalto no dia a dia".



Na altura da detenção, o homem não gostou que a mãe tivesse aberto a porta aos polícias e, quando lhe foi dada a ordem de prisão, fugiu para dentro do seu quarto e trancou a porta, recusando-se a sair. Chegou mesmo a dizer que estava na posse de uma faca e ameaçou que a iria usar para se matar se não saíssem todos da habitação.



Foi preciso algum tempo e muito diálogo por parte dos agentes da PSP para que o homem fosse demovido das intenções e aceitasse sair do quarto. Foi de imediato algemado e, depois, encaminhado para o Estabelecimento Prisional de Silves, onde vai ficar a aguardar julgamento.