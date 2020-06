Detido por arrombar porta da mulher em Lisboa

Um homem de 26 anos, que ameaçou a companheira, de 29, e chegou a arrombar a porta de casa, foi detido pela PSP por violência doméstica, no Beato, Lisboa. De acordo com a vítima, o homem estaria alcoolizado e com uma crise de ciúmes.



Segundo fonte policial, o homem chegou a casa, pela 01h00 de domingo, aos gritos e agressivo. Acordou três (um menino de 5, uma de 8 e um rapaz de 12) filhos da mulher, de uma relação anterior, e foi identificado pela PSP. Regressou pouco depois para arrombar a porta. Nunca agrediu a mulher. Ficou proibido de a contactar e teve de sair de casa.

